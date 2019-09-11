2019-09-11T11:36:19+03:00
Спорт

Пловец из Бийска установил мировой рекорд на 100 метрах «кролем»

БОРЗОВ Денис
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Фото: скриншот с видео Paralympic GamesФото: скриншот с видео Paralympic Games
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Роман Жданов стал рекордсменом на Чемпионате Мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сореванования проходят в Лондоне с 9 по 15 сентября. На первенстве разыграют почти 300 путевок на XVI Паралимпийские летние игры 2020 года в Токио.

Как сообщает «Бийский рабочий», в соревнованиях участвуют более 600 пловцов из 60 стран мира. В сборной России 52 спортсмена, из них 34 - с поражением опорно-двигательного аппарата, 12 - с нарушением зрения и 6 - с интеллектуальными нарушениями.

Алтайский край в сборной представляют четыре бийских спортсмена - воспитанника Елены Соколовой: Роман Жданов, Егор Ефросинин, Юрий Лучкин, Артур Кубасов.

Бийчанин Роман Жданов установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. Он проплыл дистанцию за 1:21,28. Рекорд Романа вошел в официальную видеонарезку на YouTube-канале Paralympic Games.

ИСТОЧНИК KP.RU

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