Житель Ярового до смерти забил знакомую в своем доме

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-11T10:30:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ярового после не совсем культурного отдыха до смерти забил свою знакомую.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю, вечером 21 августа этого года мужчина вместе со своей знакомой распивал спиртное в своем доме в городе Яровое. Но после выпитого началась ссора, которая переросла в бойню. Мужчина стал избивать руками, ногами, а также разделочной доской свою знакомую. От множественных травм 37- летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Суд заключил под стражу обвиняемого избрана. По уголовному делу все еще ведется расследование, чтобы собрать достаточно доказательств и выяснить все обстоятельства убийства.

40-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

ИСТОЧНИК KP.RU