В Барнауле пройдет акция в поддержку людей с очень редкими заболеваниями

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-11T10:02:38+03:00

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Проведение социальной акции планируется 14 сентября в парке «Лесная сказка» по адресу ул.Энтузиастов, 10а. Состоится акция «Редкие среди нас», она пройдет в поддержку людей с очень редкими генетическими заболеваниями.

В рамках акции пройдет концерт с участием творческих коллективов Барнаула. Также запланировано завершение акции флешмобом, в котором волонтеры и все желающие свечами выстроят слова «Редкие среди нас». Помимо прочего, пройдут розыгрыши призов и состоится выступление скрипачки Дарьи Гончаровой.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, организаторы ставят цель - привлечь внимание общественности краевой столицы к проблемам, с которыми сталкиваются люди с редкими заболеваниями. Начало мероприятия в 18.00 на главной сцене парка.

Организатор акции: руководитель проекта - Екатерина Лимаева, соорганизатор – комитет по делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU