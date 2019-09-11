2019-09-11T10:02:38+03:00
Общество

В Барнауле пройдет акция в поддержку людей с очень редкими заболеваниями

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации БарнаулаФото: пресс-служба администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Проведение социальной акции планируется 14 сентября в парке «Лесная сказка» по адресу ул.Энтузиастов, 10а. Состоится акция «Редкие среди нас», она пройдет в поддержку людей с очень редкими генетическими заболеваниями.

В рамках акции пройдет концерт с участием творческих коллективов Барнаула. Также запланировано завершение акции флешмобом, в котором волонтеры и все желающие свечами выстроят слова «Редкие среди нас». Помимо прочего, пройдут розыгрыши призов и состоится выступление скрипачки Дарьи Гончаровой.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, организаторы ставят цель - привлечь внимание общественности краевой столицы к проблемам, с которыми сталкиваются люди с редкими заболеваниями. Начало мероприятия в 18.00 на главной сцене парка.

Организатор акции: руководитель проекта - Екатерина Лимаева, соорганизатор – комитет по делам молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле расширяют объездную дорогу на ул. Кутузова
Пловец из Бийска установил мировой рекорд на 100 метрах «кролем»
Житель Ярового до смерти забил знакомую в своем доме
Барнаулец установил рекорд России по дрэг-рейсингу
Детскую площадку со спортивным комплексом создают в Бийске
Барнаульский приют нашел подходящий «Ласкомобиль»
В алтайской лаборатории выявляют наличие антибиотиков в пищевых продуктах
Сергей Шубенков стал вторым на легкоатлетическом матче Европа – США
Спустя 14 лет педофил из Заринска ответит за изнасилование школьницы
СК проводит проверку после угона автомобиля тремя подростками в Алейском районе
Создан сервис, который поможет в поисках людей на Алтае
Алтайские хирурги удалили у пенсионера гигантскую опухоль
Барнаульское «Динамо» сыграло вничью с «Новосибирском»
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Жителя Барнаула будут судить за гибель 5-летней дочери
Из Алтайского края перестали массово переезжать в другие города
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей
В Барнауле может появиться новый огромный торговый центр