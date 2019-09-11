Детскую площадку со спортивным комплексом создают в Бийске

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-11T08:44:47+03:00

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Детскую площадку с игровой зоной создают активисты во дворе бийской многоэтажки.

О создании благоустроенной площадки для своих же детей, задумались жители домов на улице Мерлина. И завертелось: прошлой весной выиграли муниципальный грант. На полученные от администрации города деньги установили горку. После этого нашли спонсоров, которые помогли купить карусель.

– У нас очень дружный двор, никто ни на кого не ругается, не кричит, - рассказывает жительница дома Нуржан Мальцева. - Мы хотим, чтобы наша площадка была самой лучшей в городе!

Работы продолжили и в этом году: и снова грант, кисти, краски... Кажется, мечта создать спортивную площадку стала воплощаться в жизнь. Правда, выделенной суммы оказалось недостаточно. Часть средств собрали сами, остальное добавил фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева.

Личный прием Александра ПрокопьеваФото: Олег УКЛАДОВ

- В прошлом году мы на деньги гранта установили горку, спонсор помог с каруселью. Но это все для малышей, наши дети растут, поэтому хотелось бы для них спортивную площадку создать, чтобы она была для всех возрастов. Мы хотим, чтобы они не в телефонах и перед телевизором сидели, а выходили на свежий воздух, - рассказали на встрече с депутатом жительницы дома.

Горожане убеждены - молодежь должна заниматься спортом, а тренажеры должны быть доступными. Поэтому во дворах необходимо создавать спортивные площадки. До исполнения заветной мечты жителям домов на Мерлина не хватило совсем немного. Заручившись поддержкой Александра Прокопьева, они уже заказали кольца, канаты и многое другое. Дело за малым – подготовить площадку.

- Прежде нужно провести работы: убрать старое сухое дерево, с которого уже падают ветки. Это травмоопасно. Уже в ближайшее время обрубят тополь до высоты третьего этажа и до начала морозов мы планируем установку оборудования, - говорит активист Ольга Князева.

Однако на создании спортивной площадки жители дома останавливаться не намерены и уже строят планы на будущее - сделать ограждение между погребами и установить уличные тренажеры.

ИСТОЧНИК KP.RU