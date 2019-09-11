Сергей Шубенков стал вторым на легкоатлетическом матче Европа – США

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-11T06:25:32+03:00

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Барнаульский барьерист Сергей Шубенков стал вторым в забеге на 110 метров в Минске.

Накануне, 10 сентября, в столице Беларуси завершился легкоатлетический матч между сборной Европы и США. В итоге победу со счетом 724,5: 601,5 одержали европейцы. Свои семь очков в общую копилку внес барнаульский спортсмен Сергей Шубенков.

На своей коронной дистанции 110 метров с барьерами алтайский легкоатлет стал вторым. Его время – 13,39. Первым финишировал испанец Орландо Ортега (13,21). «Бронза» у американца Фредди Криттенден (13,43). Да, это далеко не самое лучшее время Шубенкова, но во-первых, он все же на пьедестале, а во-вторых, и остальные показали не лучшие в своей карьере секунды.

- Маленько не пошёл бег. В принципе, я готов уже неплохо. Думал, даже лучше, чем в Брюсселе (6 сентября Сергей пробежал там дистанцию за 13, 33). Настроение было более бодрое. На разминке чувствовал, что могу добавить. Но как-то бег не задался с самого начала. Сходы толком не получались, поэтому бег получился рваным - от барьера к барьеру, не было слитного движения. Но мы за тем и ездим по соревнованиям, чтобы совершенствоваться. На этом соревновательный цикл у меня завершается, начинаем готовиться к чемпионату мира в Дохе, - прокомментировал сайту Всероссийской федерации лёгкой атлетики свой бег сам Сергей Шубенков.

ИСТОЧНИК KP.RU