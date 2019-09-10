Алтайские хирурги через маленький разрез удалили гигантскую опухоль

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-10T15:53:00+03:00

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В Алтайском краевом онкологическом диспансере «Надежда» пенсионеру через небольшой разрез удалили опухоль, которая достигла 18 сантиметров, сообщают в пресс-службе медучреждения.

Рак левой почки у 61-летнего жителя Благовещенского района обнаружили пару месяцев назад. По размеру образование уже достигало 18 сантиметров. Сложность операции заключалась в том, чтобы через небольшой разрез аккуратно удалить огромную опухоль.

Так операцию проводили три часа. Алтайским хирургам пришлось удалить не только саму опухоль, но и надпочечник, ближайшие к почке лимфоузлы, а также прилежащую жировую ткань. Во время операции врачи обнаружили в почечной вене тромб, который тоже успешно удалили.

К слову, пациент уже чувствует себя хорошо, его перевели в обычную палату. У пенсионера осталась здоровая правая почка. По словам врачей, с одним органом можно жить практически без ограничений. Теперь 61-летнему мужчине рекомендовано сократить физические нагрузки и каждые три месяца проходить контрольное обследование в онкодиспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU