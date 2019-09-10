2019-09-10T12:59:21+03:00
Общество

Из Алтайского края перестали массово переезжать в другие города

Юлия ЕВГРАФОВА
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За последние семь месяцев по данным Алтайкрайстата из Алтайского края стали меньше переезжать в другие города.

Так миграционная убыль за этот период составила 0,3 человека на десять тысяч населения. За семь месяцев из региона уехали 19 388 человек, а прибыли на постоянное место жительство - 19 344 человека. Получилось, что в регионе стало на 44 человека меньше. Годом ранее отрицательная миграционная динамика была гораздо хуже. Алтайский край в 2018 году покинули 2570 человек.

В Алтайкрайстате также отмечают, что жители края чаще всего уезжают в другие регионы России. Это, предположительно, Новосибирск, Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Убыль население компенсируется притоком из стран СНГ. Так за 7 месяцев в регион переехали почти 7 тысяч граждан из соседних азиатских государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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