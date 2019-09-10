2019-09-10T12:12:13+03:00
Общество

В Барнауле может появиться новый огромный торговый центр

Юлия ЕВГРАФОВА
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На аукцион в Барнауле выставили гигантский земельный участок. Он находится недалеко от пересечения Павловского тракта и улицы Просторной, сообщают на сайте Алтайского портала недвижимости.

Так 19 сентября пройдет аукцион, где будет определено, кто сможет арендовать земельный участок. Отмечается, что он находится в федеральной собственности. Площадь участка внушительная - 242 761 квадратных метров. А это в два раза больше территории, на которой сейчас находятся ТРЦ «Арена» и магазин «Леруа Мерлен».

- Начальная цена лота (ежегодная арендная плата) - 69,1 млн рублей, срок - 3 года и 5 месяцев. Кадастровая стоимость выставленной на аукцион земли составляет почти 1,9 млрд рублей, - указано в описании.

К слову, несколько лет назад, когда поговаривали о возможном строительстве магазина IKEA в Барнауле, эта территория якобы входила в список потенциальных участков для его размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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