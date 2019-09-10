Осенний сезон продуктовых ярмарок откроется в Барнауле
В Барнауле с 14 сентября откроется сезон осенних ярмарок. Площадки будут работать во всех районах города, сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.
Так барнаульцы смогут приобрести множество продовольственных товаров. В их числе мясо, яйца, колбаса, масло, рыба, мясные полуфабрикаты, куличи, мука, сахар, кондитерские изделия, овощи, фрукты и многое другое.
Ярморочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
Центральный район
- Проспект Красноармейский,36
- УлицаЧайковского,21а
Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города).
Октябрьский район
- Проспект Ленина,152
Ленинский район
- Площадь Народная
- Поселок Научный Городок
Индустриальный район
- Улица 50 лет СССР,51а
- Улица Новосибирская,16в
Железнодорожный район
- Проспект Ленина,71
- Проспект Красноармейский,131
ИСТОЧНИК KP.RU