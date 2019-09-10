2019-09-10T11:13:06+03:00
Общество

Осенний сезон продуктовых ярмарок откроется в Барнауле

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле с 14 сентября откроется сезон осенних ярмарок. Площадки будут работать во всех районах города, сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Так барнаульцы смогут приобрести множество продовольственных товаров. В их числе мясо, яйца, колбаса, масло, рыба, мясные полуфабрикаты, куличи, мука, сахар, кондитерские изделия, овощи, фрукты и многое другое.

Ярморочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Центральный район

- Проспект Красноармейский,36

- УлицаЧайковского,21а

Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города).

Октябрьский район

- Проспект Ленина,152

Ленинский район

- Площадь Народная

- Поселок Научный Городок

Индустриальный район

- Улица 50 лет СССР,51а

- Улица Новосибирская,16в

Железнодорожный район

- Проспект Ленина,71

- Проспект Красноармейский,131

ИСТОЧНИК KP.RU

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