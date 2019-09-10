2019-09-10T10:22:46+03:00
Общество

Из-за некачественного ремонта на Аванесова заменят новый асфальт

Юлия ЕВГРАФОВА
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На улице Аванесова вновь заменят асфальт, хоть дорогу на этом участке сделали совсем недавно в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом пишет «ГТРК Алтай» ссылаясь на слова председателя городского комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева.

На нечетной стороне улицы Аванесова в районе остановки «Ломоносова» асфальт заменили летом после ремонта коммуникаций. Так дорожники уложили асфальт, нанесли разметку, и им оставалось лишь доделать дорожные переходы и тротуары. Но эксперты, которые выехали на место, чтобы оценить качество работ, нашли ряд нарушений.

- По улице Аванесова верхний слой покрытия был сделан с недостаточной ровностью. На стыках с колодцами, на стыках между картами асфальтобетона, на примыканиях не должно быть скачков и перепадов. Может быть, они для автомобилистов не заметны, но это определяется специализированной лабораторией. Это замечание было подрядчику высказано, и верхний слой они сейчас перекроют на этом участке, чтобы обеспечить ровность покрытия в соответствии с требованиями национального проекта, - рассказал глава профильного городского комитета Антон Шеломенцев.

К слову, еще неделю жителям Барнаула придется томиться в пробках из-за повторного ремонта дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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