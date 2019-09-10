На Алтае отметят день рождения Германа Титова

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-10T08:39:42+03:00

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В среду, 11 сентября, в селе Полковниково Алтайского края отметят 84-ую годовщину со дня рождения второго космонавта планеты Германа Титова.

В рамках данного события на родине космонавта примут почетного гостя - Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Арцебарского. Он посетит мемориальный музей, где в этот день состоится презентация нового экспоната – макета международной космической станции в масштабе 1:72.

- МКС разместится в постоянно действующей экспозиции «Алтай и космос». Посетители музея смогут узнать основные характеристики станции, высоту и скорость её полета, количество оборотов вокруг земли, какие страны участвуют в данной программе и многое другое, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

Помимо этого там же, в музее состоится презентация тренажера виртуальной реальности «Космос». Он был приобретен на средства из бюджета региона. В кинозале завтра будет работать кинопрограмма «Героям земли русской посвящается…», построенная на основе документального фильма, переданного музею Татьяной Титовой в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU