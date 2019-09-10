2019-09-10T07:57:21+03:00
Общество

Школьника из Барнаула признали лучшим юным пилотом квадрокоптера в России

Юлия ЕВГРАФОВА
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12-летний школьник из Барнаула победил в конкурсе «АгроНТИ». Сергей Иост стал лучшим в России пилотом квадрокоптера в столь молодом возрасте.

Жюри были удивлены его скоростью выполнения заданий. Так 12-летний барнаулец на заключительном этапе при помощи квадрокоптера смог захватить теннисный мяч, который ловко перелетел через препятствие и упал точно в корзину, сообщает «Катунь-24». В итоге Сергей Иост показал лучший результат. Он забил три мяча за три минуты.

Кстати, теорию юный барнаулец также сдал на «отлично». Помимо него со всеми вопросами справились еще три школьника из Алтайского края. В будущем Сергей хочет стать пилотом пассажирского самолета.

За победу в конкурсе «АгроНТИ» школьника пригласили работать на крупную площадку - Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень-2019». Она состоится уже в середине октября в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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