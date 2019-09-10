23 жителя Алтайского края заразились клещевым энцефалитом

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-10T06:11:09+03:00

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В Алтайском крае продолжается сезон активности клещей. По состоянию на данный момент комиссионно заражение энцефалитом подтверждено у 23 жителей региона.

Всего же с начала сезона активности с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 11173 человека. Из них только за прошедшую неделю пострадали 182 жителя края, что еще раз доказывает – засыпать опасные кровопийцы пока не собираются. В числе пострадавших 3675 жителей Барнаула, в том числе 654 ребенка.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди тех, у кого медики подтвердили диагноз «клещевой энцефалит», пять детей возрастом до 14 лет.

В настоящее время опасность заключается еще и в том, что активизировались клещи рода Дермацентор. Они являются переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Подцепить его существует вероятность даже в октябре (при условии теплой, сухой погоды). Так что при отдыхе на природе по-прежнему не стоит забывать о безопасности. Так на сегодняшний день уже 394 жителя края в этом году переболели тифом.

ИСТОЧНИК KP.RU