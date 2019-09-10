2019-09-10T04:18:49+03:00
Спорт

Сергей Шубенков занял третье место в финале «Бриллиантовой лиги»

Юлия ЕВГРАФОВА
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Сергей ШубенковСергей ШубенковФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский легкоатлет в забеге на 110 метров с барьерами показал результат в 13,33 секунды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне в Брюсселе состоялся финальный этап «Бриллиантовой лиги». В турнире принял участие и известный барнаульский спортсмен Сергей Шубенков. В забеге на 110 метров с барьерами он показал результат в 13,33 секунды и завоевал бронзу. Серебро досталось легкоатлету из Ямайки Рональду Леви, который преодолел дистанцию за 13,31 секунды. Почетное золото взял испанец Орландо Ортега с результатом 13,22 секунды.

К слову, чтобы определить 2 и 3 место судьям понадобился фотофиниш.

- Доволен своим бегом сегодня, но немного разочарован тем, что не сумел занять второе место. Все финишировали очень близко друг к другу. Жаль, что сегодня не выиграл бриллиант. Я доволен своим прогрессом и тем, что бежал без боли. Это уже скоро, но я очень надеюсь победить на чемпионате мира в Дохе, - сказал Сергей Шубенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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