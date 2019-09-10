В Алтайском крае выборы прошли без письменных жалоб о нарушениях

СЕГОДНЯ 03:59 2019-09-10T03:59:00+03:00

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Выборы, которые прошли в регионе в Единый день голосования, признали состоявшимися. Также комиссия не получила не одной письменной жалобы о каких-либо нарушениях.

Напомним, в селах и городах Алтайского края 8 сентября работали избирательные участки. Единый день голосования проходил по всей России.

Так жителей региона заверили, что с протоколами всех участковых избирательных комиссий можно свободно ознакомиться на сайте крайизбиркома. К тому же было отмечено, что в адрес комиссии не присылали письменных жалоб о возможных нарушениях.

Как отметила председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова, итоговую явку в 27% нельзя назвать низкой, если учитывать, что выборы были дополнительными и проходили не повсеместно, пишет «ГТРК Алтай».

К слову, на горячую линию поступали звонки от жителей региона. Они чаще всего спрашивали, принимают ли участие в выборах. Некоторые жители Алтайского края не были уверены в том, что их территория принимает участие в голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU