2019-09-09T14:06:58+03:00
Общество

Благоустроенный уголок появился в исторической части Барнаула

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Новый благоустроенный уголок БарнаулаНовый благоустроенный уголок БарнаулаФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В исторической части Барнаула появился еще один благоустроенный ухоженный уголок.

Он разместился на пересечении проспекта Ленина и улицы Максима Горького (район речного вокзала). Раньше здесь была небольшая клумба, а автомобилисты порой использовали это место как парковку. Теперь такого не будет. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, благодаря стараниям сотрудников «Росводоканал Барнаул», здесь высадили газон и обустроили нормальную клумбу. Высадили пальмолистную осоку, колосняк, луговник, яблони, спиреи. Создали композиции из камней.

- Получилось очень гармоничная, радующая взгляд композиция, которая стала логичным продолжением благоустройства территории туристического кластера, - отметила Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации города Барнаула.

Кстати, сто лет назад как раз в этом районе проходили первые километры водопровода.

- В то время водопровод означал повышение уровня жизни и комфорта для барнаульцев. Обустраивая участок в историческом центре, мы преследовали похожую цель – сделать город благоустроеннее, красивее и привлекательнее для его жителей. Надеемся, что мы ее достигли и наш подарок придется по душе всем горожанам. Мы специально приурочили его сразу к двум датам – 100-летию водопровода и Дню города, - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Дом купца Морозова в Барнауле продают через сайт объявлений
«Тропический» ливень с градом прошел в Барнауле
Межрегиональные соревнования по биатлону прошли в Барнауле в День города
На Алтае снимают материал для TopGear Russia
Программа «Стальное дерево» помогла реконструировать спортивную площадку в Заринске
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
В Бийске расстреляли камеры фотофиксации нарушений
Наркопритон «прикрыли» в Барнауле
Турнир по киберспорту «ALTAY CUP» прошел в Барнауле
Дзюдоист Иван Нифонтов стал депутатом БГД
Бийчанка обманывала посетителей сайта знакомств
Олимпийская сборная по гребле встретилась с Виктором Томенко
Микробиологический ликбез: листериоз
Движение трамваев встало в Барнауле из-за аварии на путях
Самую красивую девушку выбрали в Барнауле в День города
В Бийске выбрали новых депутатов гордумы
В Барнауле отключат горячую воду
30 тысяч барнаульцев пришли посмотреть праздничный салют в День города
Избирательные участки закрылись в Алтайском крае
Андрей Щукин принял участие в выборах депутата Барнаульской гордумы
Депутат АКЗС прокомментировала выборы преемника Александра Гукова
Алтайский легкоатлет взял бронзу в финале «Бриллиантовой лиги»