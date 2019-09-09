Благоустроенный уголок появился в исторической части Барнаула

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-09T14:06:58+03:00

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В исторической части Барнаула появился еще один благоустроенный ухоженный уголок.

Он разместился на пересечении проспекта Ленина и улицы Максима Горького (район речного вокзала). Раньше здесь была небольшая клумба, а автомобилисты порой использовали это место как парковку. Теперь такого не будет. Как сообщает пресс-центр администрации краевой столицы, благодаря стараниям сотрудников «Росводоканал Барнаул», здесь высадили газон и обустроили нормальную клумбу. Высадили пальмолистную осоку, колосняк, луговник, яблони, спиреи. Создали композиции из камней.

- Получилось очень гармоничная, радующая взгляд композиция, которая стала логичным продолжением благоустройства территории туристического кластера, - отметила Татьяна Сибиркина, заведующая отделом по развитию туризма администрации города Барнаула.

Кстати, сто лет назад как раз в этом районе проходили первые километры водопровода.

- В то время водопровод означал повышение уровня жизни и комфорта для барнаульцев. Обустраивая участок в историческом центре, мы преследовали похожую цель – сделать город благоустроеннее, красивее и привлекательнее для его жителей. Надеемся, что мы ее достигли и наш подарок придется по душе всем горожанам. Мы специально приурочили его сразу к двум датам – 100-летию водопровода и Дню города, - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

ИСТОЧНИК KP.RU