2019-09-09T13:35:38+03:00
Общество

Дом купца Морозова в Барнауле продают через сайт объявлений

Анна СЕМИНА
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Объявление о продаже дома купца МорозоваОбъявление о продаже дома купца МорозоваФото: скриншот сайта
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В Барнауле на продажу выставили дом купца Морозова. Соответствующая запись появилась на сайте бесплатных объявлений.

По словам риелтора, в прошлом это был жилой дом купцов Морозовых.

- Это двухэтажное, отдельно стоящее здание в самом замечательном месте города Барнаула по адресу: ул. Льва Толстого 33. У семьи Морозовых недвижимость была не только в Барнауле, но и по всему краю. В столице региона сохранились ее магазины на Толстого, 38 и 36, на Толстого, 33 — жилой дом, на Ползунова, 31, - говорит специалист по недвижимости.

Жилой дом был построен в начала прошлого века. Купец Андрей Морозов был известной в Барнауле личностью и одним из богатейших людей. Именно он основал торговый дом «А. Г. Морозов с сыновьями». Филиалы были как в самом городе, так и в Бийске, Камне-на-Оби, Кузнецке, Шелаболихе, Усть-Чарышской Пристани. Они торговали одеждой, обувью, тканями, винами и многим другим. Кстати, сын Андрея Морозова Михаил был одним из первых барнаульцев, кто купил автомобиль.

Дом, в котором жило все семейство, в наше время является историческим памятником и входит в программу Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город». Здание подходит под любой вид деятельности: офис, банк, магазин или клиника. Документы готовы к сделке, все в собственности. Цена вопроса – 25 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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