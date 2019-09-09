На Алтае снимают материал для TopGear Russia

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-09T12:31:31+03:00

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В Республике Алтай ведутся съемки TopGear Russia, в которой рассказывают о Lamborghini.

Некоторые счастливчики успели заметить на трассе колонну этих красавцев, однако до последних дней не было понятно: откуда на Алтае столько премиальных автомобилей. На днях в официальном аккаунте TopGear Russia в Instagram появилось объяснение.

- Мы знаем, что #lamborghini #urus прекрасен и в городе, и на автобане, и в горах, и в дождь, и в снег, и на льду озера, и на офисной парковке. Не зря эту машинку ценой 16+ в России уже купили больше 80 счастливчиков (и ещё где-то сотня ждёт свою лялю с завода, на что требуется терпения аж на 10 месяцев). Но теперь мы знаем, как ведёт себя #урус и в дикой автомобильной природе. Сейчас гоняем итальянский суперкросс в хвост и в гриву по долинам и каменистым перевалам Алтая. О всех подвигах нашего героя расскажем в журнале, а сейчас некогда. Нам надо ещё как следует погрохотать из выпускных труб на Чуйском тракте, - говорится в посте.

Всего на Алтай было доставлено девять автомобилей. Однако известно, что один из жителей Барнаула является счастливым обладателем такой машины. Правда, вошла ли она в состав «делегации» не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU