2019-09-09T12:31:31+03:00
Общество

На Алтае снимают материал для TopGear Russia

Анна СЕМИНА
Поделиться:
TopGear Russia на АлтаеTopGear Russia на АлтаеФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

В Республике Алтай ведутся съемки TopGear Russia, в которой рассказывают о Lamborghini.

Некоторые счастливчики успели заметить на трассе колонну этих красавцев, однако до последних дней не было понятно: откуда на Алтае столько премиальных автомобилей. На днях в официальном аккаунте TopGear Russia в Instagram появилось объяснение.

- Мы знаем, что #lamborghini #urus прекрасен и в городе, и на автобане, и в горах, и в дождь, и в снег, и на льду озера, и на офисной парковке. Не зря эту машинку ценой 16+ в России уже купили больше 80 счастливчиков (и ещё где-то сотня ждёт свою лялю с завода, на что требуется терпения аж на 10 месяцев). Но теперь мы знаем, как ведёт себя #урус и в дикой автомобильной природе. Сейчас гоняем итальянский суперкросс в хвост и в гриву по долинам и каменистым перевалам Алтая. О всех подвигах нашего героя расскажем в журнале, а сейчас некогда. Нам надо ещё как следует погрохотать из выпускных труб на Чуйском тракте, - говорится в посте.

Всего на Алтай было доставлено девять автомобилей. Однако известно, что один из жителей Барнаула является счастливым обладателем такой машины. Правда, вошла ли она в состав «делегации» не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благоустроенный уголок появился в исторической части Барнаула
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Дом купца Морозова в Барнауле продают через сайт объявлений
«Тропический» ливень с градом прошел в Барнауле
Межрегиональные соревнования по биатлону прошли в Барнауле в День города
Программа «Стальное дерево» помогла реконструировать спортивную площадку в Заринске
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
В Бийске расстреляли камеры фотофиксации нарушений
Наркопритон «прикрыли» в Барнауле
Турнир по киберспорту «ALTAY CUP» прошел в Барнауле
Дзюдоист Иван Нифонтов стал депутатом БГД
Бийчанка обманывала посетителей сайта знакомств
Олимпийская сборная по гребле встретилась с Виктором Томенко
Микробиологический ликбез: листериоз
Движение трамваев встало в Барнауле из-за аварии на путях
Самую красивую девушку выбрали в Барнауле в День города
В Бийске выбрали новых депутатов гордумы
В Барнауле отключат горячую воду
30 тысяч барнаульцев пришли посмотреть праздничный салют в День города
Избирательные участки закрылись в Алтайском крае
Андрей Щукин принял участие в выборах депутата Барнаульской гордумы
Депутат АКЗС прокомментировала выборы преемника Александра Гукова
Алтайский легкоатлет взял бронзу в финале «Бриллиантовой лиги»