2019-09-09T11:57:34+03:00
Происшествия

В Бийске расстреляли камеры фотофиксации нарушений

Анна СЕМИНА
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Повреждения на камереПовреждения на камере
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В Бийске неизвестные расстреляли новые камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом в минувшие выходные сообщили в группе «Типичный Бийск» в социальной сети «Вконтакте». Информацию, судя по всему, передали специалисты, которые занимаются обслуживанием данных камер. Стоит отметить, что неизвестные испортили все три новые камеры.

- Комплексы на спуске к «Ленте», Красноармейском и Больничном Взвозе теперь не работают, - говорится в посте.

По предварительным оценкам ущерб, нанесенный государству, может составлять около шести миллионов рублей. В настоящее время полиция занимается поиском злоумышленников. Также решается вопрос о ремонте или даже полной замене комплексов.

По кадрам, которые были сделаны во время осмотра камер видно, что на корпусе имеется несколько отверстий, что говорит о том, что комплексы действительно обстреляли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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