В Бийске расстреляли камеры фотофиксации нарушений
В Бийске неизвестные расстреляли новые камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом в минувшие выходные сообщили в группе «Типичный Бийск» в социальной сети «Вконтакте». Информацию, судя по всему, передали специалисты, которые занимаются обслуживанием данных камер. Стоит отметить, что неизвестные испортили все три новые камеры.
- Комплексы на спуске к «Ленте», Красноармейском и Больничном Взвозе теперь не работают, - говорится в посте.
По предварительным оценкам ущерб, нанесенный государству, может составлять около шести миллионов рублей. В настоящее время полиция занимается поиском злоумышленников. Также решается вопрос о ремонте или даже полной замене комплексов.
По кадрам, которые были сделаны во время осмотра камер видно, что на корпусе имеется несколько отверстий, что говорит о том, что комплексы действительно обстреляли.
ИСТОЧНИК KP.RU