2019-09-09T11:15:43+03:00
Спорт

Турнир по киберспорту «ALTAY CUP» прошел в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Турнир по киберспорту «Altay Cup» (фото: Ольга Пяткова)Турнир по киберспорту «Altay Cup» (фото: Ольга Пяткова)
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В Алтайском крае в третий раз прошел турнир по киберспорту «Altay Cup». За эти годы мероприятие переросло из камерного в настоящий фестиваль.

Турнир по киберспорту прошел в стенах Дворца культуры Барнаула. Помимо компьютерных баталий здесь состоялся косплей фестиваль, также работали игровые зоны, проводили конкурсы. Все это стало возможным благодаря поддержке депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Он выступил главным организатором турнира.

«Altay Cup» – одно из крупнейших подобных мероприятий в Сибири. Его призовой фонд составил 150 тысяч рублей.

Киберспорт на Алтае: как прошел самый масштабный турнир по цифровому спорту.Сюжет телеканала "Толк"

ИСТОЧНИК KP.RU

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