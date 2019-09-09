Движение трамваев встало в Барнауле из-за аварии на путях

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-09T07:44:18+03:00

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В понедельник утром, 9 сентября, в Барнауле автомобиль вынесло на трамвайные пути, из-за чего остановилось движение электротранспорта.

- Авария на Аванесова спуск на Красноармейский. В результате ДТП один из автомобилей оказался на рельсах, движение трамваев в город заблокировано, - говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

Этот понедельник жизнь тех, кто едет на работу и учебу со стороны Горы омрачилась еще и тем, что на улице Аванесова и Змеиногорском тракте образовалась огромная трехкилометровая пробка. Так что многие, вероятнее всего, опоздали по своим делам.

Помимо аварии на Аванесова, также утром дорожно-транспортное происшествие замечено на напротив здания Медуниверситета по адресу улица Молодёжная, 7 и на пересечении улиц Антона Петрова и Телефонной.

Во всех трех случаях о возможных пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU