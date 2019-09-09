2019-09-09T03:57:59+03:00
Общество

В Барнауле отключат горячую воду

Анна СЕМИНА
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С понедельника, 9 сентября, в Барнауле отключат горячую воду. Это связано с реконструкцией тепловых сетей.

Помимо этого начинается капитальный ремонт оборудования центральных тепловых пунктов. Из-за этого подача горячей воды будет временно приостановлена для двух тысяч жителей Октябрьского и Ленинского районов города.

В частности с 9.00 9 сентября до 17.00 16 сентября воды не будет в семи многоквартирных домах и одном детском саду по улицам Беляева и Чудненко.

Также 9.00 10 сентября до 21.00 10 сентября ее отключат на 11 домах, детском саду и административном здании на Малахова, Георгия Исакова и Юрина.

Помимо этого продолжаются работы на ранее заявленных участках Ленинского, Центрального и Индустриального районов:

До 9.00 17 сентября воды не будет у жителей 13 многоквартирных домов, одной больницы и трех административных зданий на Короленко, Никитина и Гоголя.

До 15 сентября включительно —на семи многоквартирных домах по улицам Георгия Исакова и Малахова, а также в медицинском учреждении на улице Суворова, 13.

- Всего под временным ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 4 680 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам, -сообщают в СГК.

О подключениях и отключениях оперативную информацию можно получить на интерактивной карте. Она обновляется в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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