В Барнауле отключат горячую воду
С понедельника, 9 сентября, в Барнауле отключат горячую воду. Это связано с реконструкцией тепловых сетей.
Помимо этого начинается капитальный ремонт оборудования центральных тепловых пунктов. Из-за этого подача горячей воды будет временно приостановлена для двух тысяч жителей Октябрьского и Ленинского районов города.
В частности с 9.00 9 сентября до 17.00 16 сентября воды не будет в семи многоквартирных домах и одном детском саду по улицам Беляева и Чудненко.
Также 9.00 10 сентября до 21.00 10 сентября ее отключат на 11 домах, детском саду и административном здании на Малахова, Георгия Исакова и Юрина.
Помимо этого продолжаются работы на ранее заявленных участках Ленинского, Центрального и Индустриального районов:
До 9.00 17 сентября воды не будет у жителей 13 многоквартирных домов, одной больницы и трех административных зданий на Короленко, Никитина и Гоголя.
До 15 сентября включительно —на семи многоквартирных домах по улицам Георгия Исакова и Малахова, а также в медицинском учреждении на улице Суворова, 13.
- Всего под временным ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 4 680 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам, -сообщают в СГК.
О подключениях и отключениях оперативную информацию можно получить на интерактивной карте. Она обновляется в режиме реального времени.
ИСТОЧНИК KP.RU