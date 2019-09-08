2019-09-08T16:04:03+03:00
Политика

Избирательные участки закрылись в Алтайском крае

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Избирательные участки прекратили работу в Алтайском крае. За два часа до закрытия участков на Алтае проголосовали почти 25% избирателей. Такие данные приводит «Политсибру».

По данным на 18:00, явка на выборах в Алтайском крае в среднем составила 24,66%. Проголосовать пришли около 51 тыс. избирателей.

На довыборах в АКЗС явка составила 25,72%. Лидером стал Ключевский район - 29,18%. В Змеиногорском районе на выборы пришли 25,01% избирателей. В Барнауле и Бийске цифры гораздо ниже - 11,94 % и 12,83 %.

Напомним, избирательные участки работали сегодня до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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