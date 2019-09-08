Алтайский легкоатлет взял бронзу в финале «Бриллиантовой лиги»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-08T12:50:03+03:00

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Спортсмен из Алтайского края Сергей Шубенков завоевал бронзу в финале «Бриллиантовой лиги». До победы ему не хватило 10 секунд, сообщает «Алтайский спорт».

В забеге на 110 метров с барьерами в Брюсселе Шубенков преодолел дистанцию за 13,33 секунды. Первым прибежал к финалу испанец Орландо Ортега за 13,22 секунды, вторым - представитель Ямайки Рональд Леви, преодолевший дистанцию за 13,31 секунды.

- Доволен своим бегом сегодня, но немного разочарован тем, что не сумел занять второе место. Все финишировали очень близко друг к другу. Жаль, что сегодня не выиграл бриллиант. Я доволен своим прогрессом и тем, что бежал без боли. Это уже скоро, но я очень надеюсь победить на чемпионате мира в Дохе, — отметил наш земляк в разговоре с пресс-службой «Бриллиантовой лиги».

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября. В Брюсселе Сергей Шубенков провёл лишь третий старт после восстановления от травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU