В Алтайском крае закрыли два железнодорожных переезда из-за ремонта
Два железнодорожных переезда в Тальменском районе Алтайского края временно закрыты из-за ремонта. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ограничения действуют до 14 сентября.
На перегоне «Цаплино - Озерки» в Тальменском районе ведутся плановые ремонтные работы. В связи с этим железнодорожные переезды на 183-м километре села Озерки и 179-м километре станции Озерки закрыты.
На время ремонта организована временная схема объезда:
- через путепровод на 187-м километре, в районе турбазы «Лесная сказка»;
- вдоль железнодорожных путей на 176-м километре под железнодорожным мостом;
- через водопропускную трубу на 182-м километре (только для легковых автомобилей).
На подъездах к переездам размещены дополнительные информационные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU