2019-09-08T11:15:24+03:00
Общество

В Алтайском крае закрыли два железнодорожных переезда из-за ремонта

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Два железнодорожных переезда в Тальменском районе Алтайского края временно закрыты из-за ремонта. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ограничения действуют до 14 сентября.

На перегоне «Цаплино - Озерки» в Тальменском районе ведутся плановые ремонтные работы. В связи с этим железнодорожные переезды на 183-м километре села Озерки и 179-м километре станции Озерки закрыты.

На время ремонта организована временная схема объезда:

- через путепровод на 187-м километре, в районе турбазы «Лесная сказка»;

- вдоль железнодорожных путей на 176-м километре под железнодорожным мостом;

- через водопропускную трубу на 182-м километре (только для легковых автомобилей).

На подъездах к переездам размещены дополнительные информационные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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