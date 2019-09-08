2019-09-08T10:06:37+03:00
Общество

Глава Сбербанка заподозрил экс-губернатора Республики Алтай в хищении средств

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу хищения средств при очистке озера в Республике Алтай. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

Как сообщает «Интерфакс», глава Сбербанка намерен привлечь к ответственности лиц, которые занимались очищением озера Манжерок и строительством системы оснежения горы Малая Синюха в республике.

- Средства были похищены предыдущей командой (губернатора республики Алтай). Мы провели анализ, сколько средств было вложено и сколько мы не нашли. Мы не нашли большую часть средств на строительство системы оснежения и системы очистки озера, - сказал Греф.

Он отметил, что подрядчики, выполнявшие работы, «вытащили из озера тину и водоросли и бросили в тот конец». В итоге, по его мнению, это привело к экологической катастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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