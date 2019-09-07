В Алтайском крае появится новое казино и гостиница

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-07T15:02:02+03:00

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Краевая инвестиционная комиссия положительно отреагировала на проект строительства развлекательного центра с казино на территории «Сибирской монеты». Об этом стало известно после заседания в правительстве края под представительством губернатора.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, свой проект представили инвесторы Алексей Сакварелидзе и Антон Быков. Его стоимость — 3,5 млрд рублей. Работы пройдут в несколько этапов, начнутся в 2020 году, завершатся — 2024-м. На первом этапе обещают построить зал на 300 игровых автоматов и десять игровых столов. Это позволит создать 100 новых рабочих мест.

На втором этапе, в 2021 - 2023 годах, ввести гостиницу могут по франшизе одного из известных международных брендов. Площадь составит 10 тысяч кв.м. Это до 150 номеров разной категории. Строить гостиницу инвестор собирается в 2021 году и открыть через два года. На заключительном этапе сдадут большое казино на 5000 кв. м и зону отдыха, сообщает "Политсибру".

Напомним, «Сибирская монета» создана в 2006 году на территории города-курорта Белокурихи.

ИСТОЧНИК KP.RU