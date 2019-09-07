В Барнауле в День города можно стать настоящим пожарным

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-07T13:32:41+03:00

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В День города Барнаула все могут стать настоящими огнеборцами и спасателями, научиться оказывать первую помощь и ознакомиться с пожарной и спасательной техникой.

Сегодня, 7 сентября , на набережной Барнаула работет несколько тематических площадок Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Гости могут почувствовать себя в "шкуре" настоящего пожарного - облачившись в боевую одежду огнеборцев. Также можно научиться оказывать первую помощь пострадавшим. Барнаульцы могут "оживить" роботов тренажеров пострадавших в ходе условного происшествия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Можно изучить исторические пожарные ретро автомобили и современную пожарно-спасательную технику, с которой можно сделать фото в кабине, а также узнать предназначение и тактико-технические характеристики у настоящих "укротителей огня".

ИСТОЧНИК KP.RU