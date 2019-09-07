Виктор Томенко назвал Бийск первым по значению городом Алтайского края

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-07T11:47:20+03:00

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Сегодня, 7 сентября помимо Дня города Барнаула свой юбилей празднует Бийск. Из-за того, что у второго по численности населения города в Алтайском крае круглая дата, губернатор Виктор Томенко решил поздравить горожан лично. Он в процессе своей речи назвал город первым по значению в регионе.

- Сегодня все внимание к Бийску, у которого круглая дата, поэтому вместе с делегацией Правительства Алтайского края я нахожусь здесь, на вашем празднике. Год назад состоялись выборы губернатора, и жители края отдали свои голоса мне, в том числе и бийчане. И за этот год мне удалось точно узнать, почувствовать, увидеть, что жители Бийска очень любят свой город, называют его любимым и родным. С историей Бийска переплелись судьбы целых поколений бийчан, поэтому день рождения города – это праздник, который касается всех, - рассказал Виктор Томенко, губернатор региона

Глава региона сказал, как он описал бы наукоград несколькими словами.

- Бийск – это второй город Алтайского края по численности и первый по значению. По значению для многих и многих направлений и отраслей нашей жизни. Пусть так будет и дальше, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU