В Барнауле пропала девушка с татуировкой

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-07T10:41:14+03:00

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В Барнауле разыскивают 32-летнюю горожанку Галину Черепанову. Об этом сообщили в группе "Лиза Алерт" поисковики.

Жительница Барнаула вышла из дома 24 августа этого года и не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Особые приметы: татуировка на левой руке "песочные часы". Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые (окрашенные), глаза карие. В последний раз видели одетой в черную футболку, вязаный кардиган, черно-белую юбку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Галины Черепановой, просьба обратиться по номеру телефона: 8(800)700-54-52 или 112. Любая информация крайне важна. Также поисковики просят автовладельцев проверить записи с видеорегистраторов. Помимо прочего, в "Лиза Алерт" сообщили, что нужда помощь добровольцев в поисках пропавшей. По всем вопросам обращаться по номеру выше.

ИСТОЧНИК KP.RU