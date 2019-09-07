На Дне города в Барнауле отдыхает бывший министр сельского хозяйства России

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-07T10:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле на празднике Дня города заметили бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия России Александра Назарчука. Он празднует на площадке фестиваля национальных культур.

Назарчук отдыхает на Дне города в палатке Алтайской краевой общественной организации «Украинское землячество на Алтае». Бывший председатель Совета народных депутатов разливает украинские напитки жителям города. Его узнают жители города, фотографируются и задают интересующие вопросы.

Справка:

Александр Григорьевич Назарчук, с. Романово Алтайского края — министр сельского хозяйства РФ (1994-1996гг), председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов (1996-2008гг). Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт, специальность — учёный-агроном. Кандидат биологических наук. В 2005 году был политическим оппонентом губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

Александр Назарчук на Дне города БарнаулаФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU