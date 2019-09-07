В Барнауле закончили ремонт дороги на ул. Мамонтова

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-07T08:20:12+03:00

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В Барнауле отремонтировали улицу Мамонтова. Она была перекрыта во время проведения работ почти на две недели.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на дороге уложили дополнительный слой покрытия и установили водопропускные трубы. Также отрегулированы люки колодцев, установлены бортовой камень и поребрики.

Сегодня,7 сентября, комиссия также проведет приемку участков улиц Заринской, Бабуркина, Кирова, Аносова, Глушкова, Беляева, Георгия Исакова, Энтузиастов, пр-та Сибирского.

Таким образом на сегодняшний день в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из запланированных 33 объектов 21 введен в эксплуатацию, на 8-ми работы продолжаются (ул.Аванесова, ул.Сизова, ул.Эмилии Алексеевой, ул.Ткацкая, ул.Попова, пр-кт Ленина, ул.Солнечная Поляна, пр-кт Комсомольский), 4 готовятся к сдаче (ул.Льва Толстого, ул.Герцена, ул.Чайковского, ул.Пролетарская).

ИСТОЧНИК KP.RU