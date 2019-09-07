Как Барнаул и жителей поздравили первые лица города и края

СЕГОДНЯ 06:33 2019-09-07T06:33:27+03:00

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Сегодня, 7 сентября, Барнаулу исполнилось 289 лет. Со знаменательным событием его совместно поздравили губернатор региона Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко. Теплые слова опубликовали на сайте города и края.

«Дорогие земляки!Сердечно поздравляем вас с днем рождения столицы Алтайского края!

У краевого центра богатая и самобытная история. Его основали мастера горно-рудного дела, развивали представители купеческих династий, меценаты и просветители. Барнаульцы прославили имя родного города в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны, в период освоения целинных и залежных земель.

За почти три века своей истории краевая столица стала агломерацией, крупным индустриальным, научно-образовательным и культурным центром. Несмотря на солидный возраст, это по-настоящему современный город. Растут жилые кварталы, обновляются дороги и дворы. Каждый год Барнаул прирастает объектами социальной инфраструктуры, становится краше, комфортнее и привлекательнее для жизни, работы и учебы. Решаются вопросы благоустройства и экологии. Уверены: трудолюбие и ответственное отношение барнаульцев к родному городу станут залогом дальнейшего социально-экономического развития краевого центра.

С днем рождения, Барнаул! Расти, крепни и процветай!»

В Администрации города и Барнаульской гордуме также поздравили краевую столицу.

«Город живет и развивается благодаря горожанам, которые своим трудом, талантом, энергией вносят неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала краевой столицы, способствуют динамичному движению вперёд. Особые слова признательности в этот праздничный день –ветеранам, заложившим прочный фундамент сегодняшнего благополучия.

Сегодняшний праздник – еще один повод признаться в любви к своей малой родине. Желаем Барнаулу дальнейшего развития, а вам, дорогие земляки, – крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в плодотворной и созидательной работе на благо краевой столицы!»

ИСТОЧНИК KP.RU