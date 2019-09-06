2019-09-06T13:06:18+03:00
Общество

В Барнауле из-за ремонта теплосетей не будет горячей воды

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле из-за ремонта теплосетей не будет горячей водыВ Барнауле из-за ремонта теплосетей не будет горячей водыФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды в Октябрьском и Ленинском районах. Это связано с реконструкцией тепловых сетей и капремонтом центральных тепловых пунктов.

Под отключение горячей воды попадают:

- многоквартирные дома и один детсад по улицам Чудненко и Беляева с 9 часов 9 сентября до 17 часов 16 сентября.

- 11 жилых домов, детсад и административное здание по улицам Малахова, Исакова и Юрина с 9 часов 10 сентября до 21 часа 10 сентября.

В итоге под временным ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 4 680 барнаульцев.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков, отмечен на карте.

- Работы являются важным этапом подготовки города к зимнему сезону. Они повышают надежность теплоснабжения, - отмечают в Сибирской генерирующей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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