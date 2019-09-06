В Барнауле из-за ремонта теплосетей не будет горячей воды
В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды в Октябрьском и Ленинском районах. Это связано с реконструкцией тепловых сетей и капремонтом центральных тепловых пунктов.
Под отключение горячей воды попадают:
- многоквартирные дома и один детсад по улицам Чудненко и Беляева с 9 часов 9 сентября до 17 часов 16 сентября.
- 11 жилых домов, детсад и административное здание по улицам Малахова, Исакова и Юрина с 9 часов 10 сентября до 21 часа 10 сентября.
В итоге под временным ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 4 680 барнаульцев.
Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков, отмечен на карте.
- Работы являются важным этапом подготовки города к зимнему сезону. Они повышают надежность теплоснабжения, - отмечают в Сибирской генерирующей компании.
ИСТОЧНИК KP.RU