2019-09-06T07:29:52+03:00
Общество

Умер алтайский журналист Анатолий Волохов

САПОЖКОВА Александра
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Алтайский журналист Анатолий Волохов скончался на 63-м году жизни.

Анатолий Николаевич работал журналистом в газете «Молодежь Алтая», на краевом радио, занимался разными телевизионными, кинематографическими, издательскими проектами. Также работал редактором газеты «Мы и здоровье», был первым редактором газеты «МК на Алтае».

Друзья и коллеги говорят о том, что он был креативным человеком, всегда умел найти выход из трудных жизненных ситуаций. Его отличали позитивное отношение к жизни, легкость в общении, а также непринужденность.

- Он очень любил своих родных - родителей, жену, сыновей, у него были внуки, - отмечается в издании МК на Алтае.

Прощание с Анатолием Николаевичем Волоховым и похороны пройдут завтра, 7 сентября, с 12 до 14 часов в Барнаульском крематории (адрес: проспект Космонавтов, 64).

ИСТОЧНИК KP.RU

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