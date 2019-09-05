Расписание электричек изменится на Алтае

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-05T10:22:06+03:00

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В Алтайском крае в связи с окончанием летнего сезона изменится расписание пригородных поездов. В частности, отменяются шесть электричек.

С 9 сентября 2019 года:

– №6388 Барнаул – Баюново, время отправления в 17:55;

– №6387 Баюново – Барнаул, время отправления в 20:45.

С 16 сентября 2019 года:

– №6114 Арбузовка – Барнаул, время отправления в 18:28.

– №6113 Барнаул – Арбузовка, время отправления в 10:55

С 30 сентября 2019 года:

– №6127 Барнаул – Алейская, время отправления в 10:41

– №6128 Алейская – Барнаул, время отправления в 16:45.

Онлайн-расписание можно посмотреть на официальном сайте компании «Алтай-Пригород». Более подробную информацию об изменениях в расписании можно узнать по тел. (3852) 29-21-68 и в кассах.

- Пассажирам следует быть внимательными и планировать поездки с учетом изменений в расписании, - говорят в «Алтай-Пригороде».

ИСТОЧНИК KP.RU