Расписание электричек изменится на Алтае
В Алтайском крае в связи с окончанием летнего сезона изменится расписание пригородных поездов. В частности, отменяются шесть электричек.
С 9 сентября 2019 года:
– №6388 Барнаул – Баюново, время отправления в 17:55;
– №6387 Баюново – Барнаул, время отправления в 20:45.
С 16 сентября 2019 года:
– №6114 Арбузовка – Барнаул, время отправления в 18:28.
– №6113 Барнаул – Арбузовка, время отправления в 10:55
С 30 сентября 2019 года:
– №6127 Барнаул – Алейская, время отправления в 10:41
– №6128 Алейская – Барнаул, время отправления в 16:45.
Онлайн-расписание можно посмотреть на официальном сайте компании «Алтай-Пригород». Более подробную информацию об изменениях в расписании можно узнать по тел. (3852) 29-21-68 и в кассах.
- Пассажирам следует быть внимательными и планировать поездки с учетом изменений в расписании, - говорят в «Алтай-Пригороде».
ИСТОЧНИК KP.RU