На Алтае введены новые правила записи к врачу

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-05T08:39:17+03:00

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В Алтайском крае перестала работать интернет-регистратура медрег22.рф. В связи с этим с 1 сентября записаться на прием к врачу через интернет можно только на портале Госуслуги.

При этом, как сообщает «АиФ-Алтай», уже в следующем году на Госуслугах можно будет не только записаться на прием, но и вызвать врача на дом, выбрать страховую компанию, получить результаты анализов, выписки из стационаров. При этом получить талон на прием по-прежнему можно будет лично в регистратурах и по телефону.

Специалисты надеются, что в связи с возможностью записи через Госуслуги количество пациентов в очередях в поликлиниках сократится, а регистратура останется как стол справок.

Чтобы записаться на прием через госуслуги, нужно зарегистрироваться на нём и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания (МФЦ). Дальше найти на сайте раздел «Мое здоровье» и записаться на прием.

ИСТОЧНИК KP.RU