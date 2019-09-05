2019-09-05T05:49:29+03:00
Здоровье

Алтайский депутат поддерживает запрет распространения слухов о прививках

БОРЗОВ Денис
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Член комитета по охране здоровья Госдумы, депутат от Алтайского края Николай Герасименко рассказал, что сейчас активно обсуждается вопрос по запрещению на законодательном уровне распространения любых слухов в интернете об иммунизации населения.

- Предложения по запрету в соцсетях распространять дезинформацию о вакцинации уже есть. Сейчас идет обсуждение. В сентябре выходим с каникул и продолжаем работу - проведем круглый стол, будет решать, в каком виде будет организован запрет, - пояснил Николай Герасименко.

Герасименко также поясни, что противники вакцинации, в большинстве случаев, голословны и не аргументируют свою позицию по существу.

В «Политсибру» приводят слова Герасименко о том, осложнения при проведении вакцинации периодически случаются, но это «рабочие моменты». В то же время противники иммунизации постоянно твердят, что прививки вредны. Это, как считает депутат, должно быть под запретом на законодательном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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