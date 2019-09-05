В Алтайском театре представят пьесу, удостоенную премии Пулитцера

СЕГОДНЯ 04:57 2019-09-05T04:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Самая знаменитая пьеса Тортона Уайлдера «Наш городок», удостоенная Пулитцеровской премии, будет представлена в Молодежном театре Алтая. Премьера состоится 10 и 11 сентября.

«Это простая пьеса, в которой присутствуют все сложные темы; и это сложнейшая пьеса, где я с любовью рассказываю о простейших вещах на свете», - говорил автор.

«Наш городок» задуман как спектакль в спектакле. Его должны исполнять без занавеса и почти без декораций. Действующие лица – население американского городка начала прошлого века. Связанные истории комментирует Режиссёр, напоминая, что всё это дела давно минувших дней.

Режиссер Алексей Серов (Санкт-Петербург), сценограф Илья Кутянский (Санкт-Петербург), художник по костюмам Елена Турчанинова (Красноярск) и художник по свету Сергей Мартынов (Тверь).

Работа над спектаклем «Наш городок» в Молодёжном театре Алтая стала возможной благодаря проекту «Культура малой Родины». Он направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры страны.

ИСТОЧНИК KP.RU