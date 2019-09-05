Команда инва-футболистов «Динамо-Алтай» стала чемпионом России
Алтайские инва-футболисты стали чемпионами России по футболу среди ампутантов. Турнир проходил с 28 августа по 3 сентября в Подольске Московской области.
Команда «Динамо-Алтай» заняла первое место и в шестой раз стала чемпионом России. В процессе турнира наша команда сыграла с «Нижегородцем» из Нижнего Новгорода (4:1), «СКИ-Академией» из Волгограда (4:2), махачкалинским «Дагестаном» (6:0) и командой из Грозного «Ламан Аз» (2:2).
Как сообщили в Минспорта Алтайского края, второе место заняла команда Нижегородской области. Бронзовым призером национального чемпионата стала команда «СКИ- Академия» (Волгоградская область).
В церемонии награждения и закрытия поучаствовали председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, заместитель Председателя Комитета по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск Вячеслав Назаров, вице-президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Нестеров, ректор Подольского социально-спортивного института Владимир Нелюбин и старший тренер сборной команды России по футболу ампутантов Руслан Гирзишев.
ИСТОЧНИК KP.RU