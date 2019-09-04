2019-09-04T16:12:55+03:00
Общество

Нано-технологии по-барнаульски: дырявый рукав, наполняющий фонтан водой, отремонтировали веточками

Анна СЕМИНА
Поделиться:
"Ремонт" рукава"Ремонт" рукаваФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

В Барнауле коммунальщики провели «косметический» ремонт старого рукава, по которому наполняют водой фонтаны в центре города.

Жители краевой столицы опубликовали в сети занимательные снимки. На них отчетливо видно, что дыры на старом рукаве не просто залатали, их заткнули подручными средствами. В данном случае ими выступили веточки и прутики.

- В фонтан практически каждый день закинут рукав. Качество данного рукава, мягко говоря, нулевое, так как отверстий в нем больше, чем самого рукава. В итоге часть площади, палисадники, дорога по ул. Шевченко, тротуар практически постоянно залиты водой, - рассказывает читатель сайта Barnaul22 Евгений.

По его словам, в таком состоянии рукав находится как минимум пару лет и ничего не меняется в хозяйстве Барнаула. Несколько раз горожанин жаловался дежурному администрации, но реакции не последовало. В итоге сегодня он заметил, что «ремонт» все же сделали. Тем не менее, ситуацию с лужами это не исправило, вода продолжает разливаться по тротуару.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская сборная России по гребле тренируется в Барнауле
Перед Днем города улицы Барнаула будут перекрываться для подготовки праздника
Памятник-самолет отремонтируют в Барнауле
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
В Барнауле жильцам аварийного дома предлагают продавать квартиры за копейки
Городскую доску почета обновили в Барнауле
Дорогу от Научного городка до поселка Березовки перекроют на несколько часов
Улицу Красный Текстильщик перекроют в Барнауле
Бийский роддом №2 закрывать не будут
Лига дзюдо с центром в Барнауле: Иван Нифонтов представит президенту свой проект
Школьники и студенты вновь получили льготы на проезд в электричках
В алтайском вузе появилась аудитория имени Василия Шукшина
Экстремал прошел по канату, натянутому между корпусами АлтГУ
Студенты АлтГТУ стали лучшими в трудовом сезоне 2019 года
«Кросс наций» пройдет в Барнауле в День города
На Алтай-Коксе прошли соревнования газоспасателей