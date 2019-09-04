Нано-технологии по-барнаульски: дырявый рукав, наполняющий фонтан водой, отремонтировали веточками

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-04T16:12:55+03:00

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В Барнауле коммунальщики провели «косметический» ремонт старого рукава, по которому наполняют водой фонтаны в центре города.

Жители краевой столицы опубликовали в сети занимательные снимки. На них отчетливо видно, что дыры на старом рукаве не просто залатали, их заткнули подручными средствами. В данном случае ими выступили веточки и прутики.

- В фонтан практически каждый день закинут рукав. Качество данного рукава, мягко говоря, нулевое, так как отверстий в нем больше, чем самого рукава. В итоге часть площади, палисадники, дорога по ул. Шевченко, тротуар практически постоянно залиты водой, - рассказывает читатель сайта Barnaul22 Евгений.

По его словам, в таком состоянии рукав находится как минимум пару лет и ничего не меняется в хозяйстве Барнаула. Несколько раз горожанин жаловался дежурному администрации, но реакции не последовало. В итоге сегодня он заметил, что «ремонт» все же сделали. Тем не менее, ситуацию с лужами это не исправило, вода продолжает разливаться по тротуару.

ИСТОЧНИК KP.RU