2019-09-04T15:36:55+03:00
Спорт

Олимпийская сборная России по гребле тренируется в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Сборная России по гребле проводит тренировки в БарнаулеСборная России по гребле проводит тренировки в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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Члены сборной России, претендующие на поездку на Олимпиаду-2020 в Токио, собрались в Барнауле.

Спортсмены прибыли на барнаульский гребной канал накануне, 3 сентября. В составе делегации шесть потенциальных олимпийцев: вошли каноисты Кирилл Шамшурин, Ксения Курач и Олеся Ромасенко, байдарочники Илья Зотов, Анастасия Панченко и Кира Степанова. В тренерском штабе Александр Жданов и Александр Иванник - главный и старший тренеры сборной России по гребле на байдарках и каноэ.

По словам генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елены Исхаковой, пока плюс нашего канала заключается в том, что он самый восточный из ныне действующих. Есть еще во Владивостоке, но она слишком устарела и не ясно успеют ли ее привести в порядок до следующего года. В этом случае сборной было бы гораздо проще добираться до Токио.

- А из Барнаула мы должны сначала ехать автобусом в Новосибирск, затем лететь сначала в Пекин, а там пересаживаться на самолёт в Токио. Удалённость от Японии - это основной минус Сибири. Разница во времени между Барнаулом и Токио, как это ни парадоксально, всего два часа, - говорит Исхакова.

В Барнауле сборники пробудут до 9 сентября, после чего отправятся в Токио. С 12 по 15 сентября там пройдут предолимпийские соревнования, сообщает минспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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