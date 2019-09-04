2019-09-04T14:46:26+03:00
Общество

Перед Днем города улицы Барнаула будут перекрываться для подготовки праздника

Анна СЕМИНА
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Ограничение движения в Барнауле в преддверии Дня города неизбежно. Начиная с 4 сентября, улицы будут перекрывать на несколько часов.

В пресс-центре администрации города сообщают, что в частности 4-6 сентября с 16 до 19 часов будет ограничено движение по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова (от улицы Молодежной до улицы Мерзликина). Непосредственно в День города, 7 сентября, площадь будет закрыта с 8 утра до 22.30. В этот же день проспект Ленина на участке от площади Октября до Никитина закроют с 9 до 19 часов. Помимо этого нечетная сторона от Молодежной до Димитрова останется закрытой до 21.00.

Из-за проведения районных мероприятий с 19 до 23 часов ограничат движение транспорта на четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до Петра Сухова и в районе площади Мира – с 14.00 до 22.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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