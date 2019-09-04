2019-09-04T14:31:43+03:00
Общество

Памятник-самолет отремонтируют в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Самолет-памятникСамолет-памятникФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В Барнауле проведут реставрацию памятника «Реактивный учебно-боевой самолет Л-39», расположенного на пересечении улиц Взлетной и Шумакова.

Памятник включили в районный план благоустройства. Восстановлением будет заниматься рабочие ИП Кузнецов А.А.

Напомним, самолет был установлен в 2000 году в память о барнаульских летчиках. В 2017 году памятник покрасили за средства предпринимателей, Совета директоров и Совета предпринимателей при главе администрации Индустриального района. Экспертиза, проведенная год назад, выявила, что этого недостаточно и некоторые механизмы следует отремонтировать и крепить.

- Памятник уже 20 лет является хранителем истории авиации в Алтайском крае. Его сохранение - это отрада для старшего поколения и мощный элемент военно-патриотического воспитания для молодежи. Необходимость его обновления назрела давно. Совместно с составом ветеранов Алтайской школы-интерна с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова, Российским союзом ветеранов Афганистана, мы готовы принять участие в восстановлении кабины пилота и других важных частей конструкции, - говорит Владислав Павлюков, первый заместитель Алтайского краевого совета ветеранов Афганистана.

Для того чтобы отремонтировать кабину, самолет будет временно демонтирован. Увозить его не будут, а просто снимут с постамента. При этом будет организована круглосуточная охрана объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед Днем города улицы Барнаула будут перекрываться для подготовки праздника
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
В Барнауле жильцам аварийного дома предлагают продавать квартиры за копейки
Городскую доску почета обновили в Барнауле
Дорогу от Научного городка до поселка Березовки перекроют на несколько часов
Улицу Красный Текстильщик перекроют в Барнауле
Бийский роддом №2 закрывать не будут
Лига дзюдо с центром в Барнауле: Иван Нифонтов представит президенту свой проект
Школьники и студенты вновь получили льготы на проезд в электричках
В алтайском вузе появилась аудитория имени Василия Шукшина
Экстремал прошел по канату, натянутому между корпусами АлтГУ
Студенты АлтГТУ стали лучшими в трудовом сезоне 2019 года
«Кросс наций» пройдет в Барнауле в День города
На Алтай-Коксе прошли соревнования газоспасателей