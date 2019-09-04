Памятник-самолет отремонтируют в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-04T14:31:43+03:00

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В Барнауле проведут реставрацию памятника «Реактивный учебно-боевой самолет Л-39», расположенного на пересечении улиц Взлетной и Шумакова.

Памятник включили в районный план благоустройства. Восстановлением будет заниматься рабочие ИП Кузнецов А.А.

Напомним, самолет был установлен в 2000 году в память о барнаульских летчиках. В 2017 году памятник покрасили за средства предпринимателей, Совета директоров и Совета предпринимателей при главе администрации Индустриального района. Экспертиза, проведенная год назад, выявила, что этого недостаточно и некоторые механизмы следует отремонтировать и крепить.

- Памятник уже 20 лет является хранителем истории авиации в Алтайском крае. Его сохранение - это отрада для старшего поколения и мощный элемент военно-патриотического воспитания для молодежи. Необходимость его обновления назрела давно. Совместно с составом ветеранов Алтайской школы-интерна с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова, Российским союзом ветеранов Афганистана, мы готовы принять участие в восстановлении кабины пилота и других важных частей конструкции, - говорит Владислав Павлюков, первый заместитель Алтайского краевого совета ветеранов Афганистана.

Для того чтобы отремонтировать кабину, самолет будет временно демонтирован. Увозить его не будут, а просто снимут с постамента. При этом будет организована круглосуточная охрана объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU