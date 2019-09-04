Городскую доску почета обновили в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-04T12:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 4 сентября, в Барнауле обновили городскую доску почета. Это произошло по традиции накануне празднования Дня города.

Как сообщают в мэрии, на доске разместили имена и фотографии 27 жителей города и 16 творческих и производственных коллективов. С почетным достижением их поздравил врио главы города Вячеслав Франк.

- Сегодня здесь появятся новые лица и имена. Люди, чья работа способствует развитию и процветанию малой родины, кто хранит и приумножает славные трудовые и духовные традиции Барнаула. Всех вас объединяет любовь к родному городу, высокий профессионализм, постоянное самосовершенствование. За вашими достижениями стоят годы кропотливого труда. Искренне поздравляю и благодарю за вклад в социально-экономическое развитие Барнаула. Желаю крепкого здоровья, счастья, новых достижений на благо любимого города, - отметил он.

Среди лучших людей города оказались слесарь-сантехник, учитель биологии, воспитанница спортшколы спортивной гимнастики Сергея Хорохордина, коллектив Барнаульского зоопарка и многие другие.

- Сегодня 04.09.2019 коллектив зоопарка «Лесная сказка» занесен на городскую Доску Почета. Я от души поздравляю своих коллег и говорю им огромное спасибо. Вместе мы сделаем еще очень много на благо любимого города, - в частности отметил директор зоопарка Сергей Писарев.

ИСТОЧНИК KP.RU