Дорогу от Научного городка до поселка Березовки перекроют на несколько часов

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-04T11:34:56+03:00

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В предстоящее воскресенье, 8 сентября, на несколько часов будет перекрыто движение транспорта на дороге соединяющей Научный Городок и поселка Березовка.

Из-за этого изменится расписание движения барнаульских садоводческих маршрутов №№113д, 114 и 151.

- В частности сама дорога будет перекрыта с 10 до 12 часов, - сообщают в пресс-центре администрации города. – Это связано с проведением краевых соревнований по велосипедному спорту.

Как результат – на весь день сместится расписание движение маршрута №113Д:

- Отправление от поселка Березовка в 7.00, 8.25, 14.10, 16.10, 18.00,

- Отправление от поселка Научный Городок в 7.30, 12.15, 15.20, 17.05, 18:30;

Расписание автобуса №114:

- Отправление от Докучаево в 6.50, 7.50, 10.50, 11.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50,

- Отправление от садоводства «Луговое» в 7.50, 8.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50.

Расписание автобуса №151:

- Отправление от Солнечной Поляны в 6.10, 7.10, 12.30, 13.30, 15.10, 16.10, 17.50, 18.50,

- Отправление от садоводства «Солнечное» в 7.30, 8.30, 13.50, 14.50, 16.30, 17.30, 19.10, 20.10.

ИСТОЧНИК KP.RU