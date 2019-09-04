2019-09-04T10:11:16+03:00
Спорт

Лига дзюдо с центром в Барнауле: Иван Нифонтов представит президенту свой проект

САПОЖКОВА Александра
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Президент федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов представит свой новый проект президенту Владимиру Путину. Алтайский спортсмен планирует создать всероссийскую лигу дзюдо с центром в Барнауле.

4-6 сентября Владимир Путин посетит международный Восточный экономический форум во Владивостоке. Помимо деловой программы, на форуме пройдут спортивные состязания, в числе которых - международный турнир имени создателя дзюдо Дзигоро Кано. Он проводится под патронажем Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Участниками станут юноши и девушки до 18 лет.

Иван Нифонтов также отправится на турнир как член тренерского штаба российской сборной. Там он и планирует пообщаться с президентом.

«Лига предполагает соревнования по дзюдо среди клубов из разных регионов. Турниры мы хотим сделать как региональными, окружными, так и федеральными и международными. Это позволит молодым спортсменам получить больше турнирной практики на высоком уровне и добиваться больших успехов », — говорит Иван Нифонтов.

Дзюдоист отмечает, что уже презентовал проект олимпийской чемпионке по фигурному катанию, депутату Госдумы Ирины Родниной. Та оценила его как перспективный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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