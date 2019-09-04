Школьники и студенты вновь получили льготы на проезд в электричках
Школьники и студенты Алтайского края вновь получили возможность пользоваться пригородными поездами со скидкой 50%. Причем она распространяется и на разовые билеты и на абонементы.
- Такое право предоставляется студентам очной формы обучения образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, а также школьникам краевых и муниципальных образовательных учреждений. Скидка действует с 1 сентября 2019 года по 15 июня 2020 года, - сообщают в АО «Алтай-Пригород».
Как показывает практика, в среднем за этот период льготным проездом пользуются более 2,3 тысяч студентов и школьников. Так по данным с начала этого года поездки совершили более 416 тысяч учащихся, что на 6,8% больше, чем в 2018 году.
Чтобы получить скидку, необходимо на кассе показать справку с места учебы или студенческий билет. Иногда при покупке билетов на скорые пригородные поезда может потребоваться паспорт или свидетельство о рождении.
Более подробную информацию можно получить по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU