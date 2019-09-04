В алтайском вузе появилась аудитория имени Василия Шукшина
В главном корпусе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета в Бийске появилась аудитория имени Василия Шукшина.
Право заниматься в ней получили студенты филологического факультета. От остальных она отличается тем, что в ней создана особенная атмосфера: на стенах фотографии Шукшина со съемочных площадок. Также здесь присутствует полное собрание сочинений писателя, какие-то его личные вещи, которые были переданы матерью Василия Макаровича Марией Сергеевной, сообщает сайт газеты «Моя Земля».
- Преподаватели нашего вуза одними из первых начали изучать творчество Василия Макаровича. Были защищены диссертации, дипломные и курсовые работы. Нам удалось создать словарь языка рассказов Шукшина. Все это бережно хранится годами и доступно студентам, которые учатся здесь, - подчеркнула почетный гражданин Бийска, в прошлом ректор гуманитарно-педагогического университета Валерия Никишаева.
В минувший понедельник, во время рабочей поездки в Бийск, аудиторию посетил губернатор Виктор Томенко.
ИСТОЧНИК KP.RU