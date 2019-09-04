В алтайском вузе появилась аудитория имени Василия Шукшина

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-04T09:22:37+03:00

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В главном корпусе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета в Бийске появилась аудитория имени Василия Шукшина.

Право заниматься в ней получили студенты филологического факультета. От остальных она отличается тем, что в ней создана особенная атмосфера: на стенах фотографии Шукшина со съемочных площадок. Также здесь присутствует полное собрание сочинений писателя, какие-то его личные вещи, которые были переданы матерью Василия Макаровича Марией Сергеевной, сообщает сайт газеты «Моя Земля».

- Преподаватели нашего вуза одними из первых начали изучать творчество Василия Макаровича. Были защищены диссертации, дипломные и курсовые работы. Нам удалось создать словарь языка рассказов Шукшина. Все это бережно хранится годами и доступно студентам, которые учатся здесь, - подчеркнула почетный гражданин Бийска, в прошлом ректор гуманитарно-педагогического университета Валерия Никишаева.

В минувший понедельник, во время рабочей поездки в Бийск, аудиторию посетил губернатор Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU