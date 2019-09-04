2019-09-04T08:59:38+03:00
Общество

Экстремал прошел по канату, натянутому между корпусами АлтГУ

Анна СЕМИНА
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Константин ГлухоревКонстантин ГлухоревФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнауле прошла церемония посвящения в студенты. В финале праздника перед молодежью выступил эстремал-канатоходец.

Лидер слэклайн сообщества в Барнауле Константин Глухорев удивил собравшихся тем, что прошел по стропе, натянутой над Университетским двориком АлтГУ между корпусами «М» и «Л».

- Эту идею мы разрабатывали вместе с Михаилом Банушкиным – руководителем вокально-инструментального направления нашего Центра, который также является участником данного сообщества и активно занимается слэклайном. Обсуждая варианты оригинальных выступлений на большом университетском празднике, мы решили организовать проход по стропе, символизируя тем самым сложный и порою полный напряжения и опасностей путь студента от начала учебы, до ее окончания, – говорит директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Евгеньевич Коробков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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